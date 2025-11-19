オープンワールド・アクションRPG「Horizon」シリーズ最新作となるMMORPG『Horizon Steel Frontiers』の制作が発表された。同作の開発は、韓国NCSOFTが手掛ける。「Horizon」シリーズのコア要素を継承しMMORPG化『Horizon Steel Frontiers』は、「Horizon」シリーズのIPを活用したMMORPG。「Horizon」シリーズの魅力のコアとなっているアクション性を継承し、その上でMMORPGジャンルに合わせた戦闘システムを構築するという。『Hor