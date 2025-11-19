タレントの鈴木奈々が、仲良しタレントとの２ショットを公開した。鈴木は１９日までに自身のインスタグラムを更新。「この間、益若つばさちゃんと遊びました」と書き始めると、モデルでタレントの益若つばさとの２ショットをアップした。続けて「つばさちゃん家で息子さんも一緒に鍋を食べました息子さんは小顔でめっちゃイケメンなのよ！つばさちゃんもショートカットめっちゃ可愛かった金髪ショートは最強に可愛いね！