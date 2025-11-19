ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」は19日、予選ラストの4日目が終了。20日の5日10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。当競走歴代覇者に名を連ねる白井英治と寺田祥の地元両雄が予選敗退（白井は途中帰郷）。その一方で海野康志郎とともに佐々木完太（29）が山口支部からの準優勝戦進出を決めた。予選ラストの4日目10Rは大外枠から展開がなく6着となったが、3日目までのオール3連対キ