タレント中丸雄一（42）が19日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、父の半生について明かした。番組では、バブル世代の男性に聞かされる「しょうもない武勇伝」についてトーク。中丸は「普段聞いているなとは思わないですけど、年に1回くらい実家に帰るんですけど、父親の昔の武勇伝的な話は聞くのはおもしろい。好きですね」と明かした。「昔、武闘派だったので。父親のころって、ヤンキーがかっこい