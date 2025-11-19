プロ野球のオーナ会議が１９日、都内で行われた。巨人の山口寿一オーナーは会議後に取材対応し、ポスティング制度を利用してのメジャー挑戦を表明した岡本和真内野手へエールを送った。山口オーナーは「岡本は非常によくジャイアンツに貢献をしてくれたので。本人がメジャーに挑戦したいと言っているので、それをもう激励をして、ぜひ活躍してほしいと思って送り出した」と思いを語った。今季は左肘の故障で長期離脱があり６