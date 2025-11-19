贅沢に盛り付けられたイベリコ豚の生ハムに、海の恵みたっぷりのパエリア。「イット！」が訪ねたのは東京・錦糸町に店を構えて13年になるスペイン料理店「リストランテ・バル・ポルテーニョ」です。今、開店以来の大きな危機感を抱いています。リストランテ・バル・ポルテーニョ帆足和彦代表：ユーロ高だともう直接的なので、非常に心配しています。ワイン、シェリー、イベリコ豚、ほとんど可能な限りはスペイン産を使っています