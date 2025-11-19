カフェ・ド・クリエは、「＜ミニオンズ＞ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」の事前予約を2025年11月19日から開始しています。12月10日から店頭とオンラインストアで販売開始カフェ・ド・クリエは、「ミニオン」と初コラボした「＜ミニオンズ＞ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」を数量限定で発売します。冬にぴったりのボアバッグに、日常使いしやすいポーチやメモ帳に加えて、商品引換券3枚と焼き菓子2種が入ったセットです