日本とラオス両国の国旗を振る子どもたちに出迎えを受け、笑顔で花束を受け取られた天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。ラオス滞在3日目となる19日、愛子さまは水色のレース地のワンピース姿で首都ビエンチャンの中高一貫校を訪問されました。日本語を学ぶ人も多い親日国ラオス。愛子さまの訪問を前に学校では、生徒たちが準備を進めていました。生徒たちが日本語で書いた歓迎の飾りつけのほか、愛子さまの写真を見てデッサン画を描