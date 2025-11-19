新潟市で19日、スーパーマーケットで食料品のハムを盗んだとして25歳の男が現行犯逮捕されました。窃盗の容疑で逮捕されたのは新潟市東区の会社員の男（25）です。警察によりますと19日午前11時すぎ、新潟市東区のスーパーマーケットでハム1点（販売価格386円）を盗んだ疑いがもたれています。男が店を出たところで、スーパーの担当者が声掛けしたところ、商品を持ち出していたこ