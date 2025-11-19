【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanが12月3日にリリースする3rdアルバム『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）のダイジェストティザーを公開した。 ■“聴くタイムマシーン”のようなアルバム メンバーの松倉海斗がプロデュースを手掛けた『’s travelers』は、苺のタイムマシーンに乗って多彩な時代と音楽を表現する、いわば“聴くタイムマシーン”の