大原芸術財団と国際医療ボランティア団体のアムダが、医療支援にアートを活用する包括連携協定を結びました。 協定は、互いに連携して地域貢献や被災地復興に取り組むものです。さまざまな場所で被災地支援を続けるアムダ。食料や医療の提供はもちろん、心のケアも充実させる必要性を感じていたといいます。協定はアートに触れるワークショップや人と人との交流を想定しています。 （大原芸術財団大原あかね