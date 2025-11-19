義母に突然聞かされた衝撃の事実【漫画】本編を読む自身と家族の実体験をもとにしたストーリー『義実家の近所から逃げた話』をブログで公開し、注目を集めているさい糖みりん(@miri_n_4)さん。義母に300万円の借金があったことが判明し、息子夫婦がその返済を肩代わりするという、衝撃の内容が描かれている。今回は、作品を描いた理由や当時の心境について話を聞いた。■漫画を描き始めたきっかけ『義実家の近所から逃げた話』1-11