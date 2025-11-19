スリーピースロックバンド・ヤバイTシャツ屋さんは11月19日、2025年に45周年を迎えたゲーム「パックマン」との“癒着”コラボと称して新曲「PAC-MANISM」の配信を開始。あわせてMVの中で実際に「パックマン」をプレイすることができる“あそべるMV”を公開しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ヤバイTシャツ屋さん、「パックマン」史上初の“あそべるMV”を公開「PAC-MANISM」のMVでは、「パックマ