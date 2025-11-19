米の価格高騰が続いています。11月19日、愛知県岡崎市の米店「渡辺米穀店」を訪ねました。 【写真を見る】価格高騰が続き新米が売れない 古米や“訳あり米”の需要が高まり倉庫には新米が山積み…｢売り先探さないと厳しい｣ （大石邦彦アンカーマン）「看板に新米・富山県産10キロ6300円と書かれています。新米にしては安いですが、どういうことなんでしょうか」 （渡辺米穀店 渡邊正明さん）Q.富山県産10キロ6300円…なぜ