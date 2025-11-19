日銀が１９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５５円５１～５３銭と前営業日比５２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８０円１０～１４銭と同４６銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５８１～８２ドルと同０．０００９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS