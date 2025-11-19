株式会社マウスコンピューターは、直販サイトにてブラックフライデーセールを11月19日（水）から開催している。 クリエイター向けブランド「DAIV」をはじめ、「G TUNE」「mouse」などのPCが最大10万円引きとなる。 例えば、DAIVで10万円引きとなるのは、AMD Ryzen 7 9700XプロセッサーにGeForce RTX 5080を搭載するデスクトップPC「DAIV FM-A7G80」。メモリーは64GBで、ストレ&