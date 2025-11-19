【その他の画像・動画等を元記事で観る】 木村拓哉が、11月20日18時25分から放送される『秋山ロケの地図 この番組が好きって聞いたからオファーしてみたら本当に木村拓哉さんが来てくれたよSP』に出演する。 ■木村拓哉、出演理由は「番組が好きだから」 『秋山ロケの地図 』は、事前に設置した巨大な白地図に「ロバート秋山に行ってほしいスポット、会ってほしい人」を町の人に書き込んでもらい、後日実際にロバ&#