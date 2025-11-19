若手に報告を頼んだが、何を言いたいか全然伝わってこない……。そんな状況に出くわしたことがある人は少なくないだろう。どうすれば伝わる報告になるのか。新刊『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』を上梓した本連載著者の田中耕比古さんが、本書のエッセンスを混ぜながら、“報告ベタ”を改善する簡単なコツを解説する。（ギックス共同創業者田中耕比古）一生懸命に話しているのに本題が見えない人がやりがちなミス