［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場11月18日に国立競技場で行なわれた国際親善試合のボリビア戦は、日本が４分に鎌田大地のゴールで幸先良く先制。その後は徐々にボリビアに支配され、苦しい展開を強いられたが、67分に上田綺世、中村敬斗、町野修斗の３人交代によって流れを引き寄せると、町野、中村が追加点を挙げ、日本は３−０で勝利を収めた。立ち上がりは明らかに、日本のゲームだった。「試合