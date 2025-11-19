11月18日、日本代表は国立競技場で開催されるキリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦した。開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、71分に町野修斗、78分には中村敬斗がネットを揺らし、３−０の完勝。年内最後のテストマッチを勝利で締め括った。試合後、ボリビアMFダリオ・トリコに、森保ジャパンの印象を訊くと、「日本は世界的に見ても非常に力のある、レベルの高いチームだと感じた」と答えた。 ボリ