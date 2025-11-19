11月18日のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、以下『じゃあつく』）に、元お笑い芸人「ほっしゃん。」の星田英利が出演し、注目を集めている。『じゃあつく』第7話の舞台は、勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）の故郷・大分。すでに別れている2人だが、ともに家族に言い出せないまま、両家族の顔合わせとなる。そこで、鮎美の父親役で登場したのが星田だった。この思わぬ人物の登場に、Xでは《お父さん誰だろ〜と思