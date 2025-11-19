中国外交部の毛寧（マオ・ニン）報道官は19日、中国政府が日本産水産物の輸入停止を日本側に通達したことについてコメントした。毛氏は同日の定例会見で記者から本件に関する質問を受けた際、「私の理解では、日本側は以前、中国向け水産物の監督管理責任を履行し、製品の品質安全を保障することを約束していた。これは日本産水産物が中国へ輸出されるための前提条件である。しかし現在、日本側は約束した技術資料を提供できていな