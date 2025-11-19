山口県内などで大麻を使用したなどとして周南警察署は19日、下関市に住む14歳の中学生の少年を麻薬及び向精神薬取締法違反容疑で逮捕しました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは下関市に住む中学生の少年（14）です。周南警察署によりますと中学生の少年は、先月28日ごろ山口県内、熊本県内、またはその周辺で大麻を使用した疑いがもたれています。少年は、警察の調べに対し、黙秘をしているということです。警察