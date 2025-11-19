水上ショーの会場で取材に応じるダイキン工業の松本親明氏（左）と太田由美氏＝10月、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博で水上ショーや休憩所「氷のクールスポット」を展開したダイキン工業の松本親明万博担当部長が取材に応じ「空気の可能性を体現できる場となり、多くの人にその価値を伝える機会となった」と総括した。毎晩開催した水上ショーは観覧者が220万人を超え「一日を締めくくる思い出づくりとして定着した」と手応え