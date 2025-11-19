高市首相は１９日、小池百合子東京都知事と首相官邸で会談し、子育て支援などで連携を図ることで一致した。首相就任後、小池氏と面会するのは初めて。会談では、小池氏が少子化対策に関する都の取り組みを説明した。首相は「出産、子育ても切れ目なく応援していく体制ができている。良いモデルになる」と述べた。小池氏は会談後、記者団に「国と都が連携し、より良い結果を出していこうということを確認できた」と語った。