昨年、ＳＫＥ４８を卒業し、女優・タレントとして活動している北野瑠華（２６）が、２ｎｄ写真集（タイトル未定）を１２月１９日に発売すると発表された。北野は２０１２年１１月に６期生としてＳＫＥ４８に加入し、昨年６月にグループ卒業後は舞台を中心に俳優として活動。同年９月に１ｓｔ写真集「触れて、みる？」を発売。今年８月には自身が主演を務めたドラマ「グラぱらっ！」のコラボ写真集を発売し、グラビアで注目を集