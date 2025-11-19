大分市で起きた大規模火災。発生から、まもなく24時間がたとうとしています。大分市佐賀関から、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。現地では今も消火活動が行われていて、白い煙も上がっています。画面左奥に白い煙が立ち込めている様子が分かりますが、その真ん中、今かなり濃く白い煙が上がっているところがあります。そのあたりを見ると、黒い壁のみが残されている家があり、その周辺に消防団の姿もあります。消火活動か