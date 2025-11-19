ＤｅＮＡの南場智子オーナー（６３）が１９日、都内ホテルで行われたＮＰＢ１２球団オーナー会議に出席後、報道陣の取材に応じた。南場オーナーは「（今季は）リーグ優勝を逃しました。それが最大の目標で、１番重要な目標を達成できなかった。それはどこに原因があるのか、相川さんが痛感しているものと承知してます。相川さんと確認したんですけれども、優勝できるチームだということは心から信じてくれています」と相川亮二