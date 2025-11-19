阪神は2年ぶりにリーグ優勝を果たした。打線は1番・近本光司、2番・中野拓夢、3番・森下翔太、4番・佐藤輝明、5番・大山悠輔まで、“生え抜き”の選手たちで上位を組み、近本が盗塁王、佐藤が本塁打と打点王の二冠に輝いた。1番から5番までの上位打線は、12球団トップの攻撃力を誇っていると言ってもいいだろう。気になるのは5人の年齢。5年目の佐藤は現在26歳、森下は3年目の25歳だが、中野は現在29歳、大山は12月で31歳、