元おニャン子クラブでタレントの渡辺満里奈が18日、自身のインスタグラムを更新。この日に55歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】お二人の笑顔が素敵すぎる！絵に描いたような幸せ夫婦ですね 「本日誕生日でした。」と投稿。「たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます」と記し、「週末に家族がお祝いしてくれて、楽しい時間を過ごしました。」とし、夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤と