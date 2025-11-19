吉岡里帆 吉岡里帆が19日、都内で行われた「ＷＨＩＴＥＫＩＴＴＥ」点灯式に出席した。ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」で催されるクリスマスイベントの点灯式。白銀の世界に降り立った妖精のように白一色のドレス姿で出席した吉岡。衣装について「素敵な白銀の世界がイルミネーションによって光でいっぱいになるので、イルミネーション、光の世界の擬人化になるように、という裏テーマがあります。ドレスのパール