福岡県医師会は19日、感染者が急増しているインフルエンザについて、12月中旬にも感染のピークを迎えるとの見方を示しました。特に子どもが感染した場合「異常行動」に注意するよう呼びかけています。厚生労働省は子どもがインフルエンザに感染した時は、発熱から2日間は特に注意が必要としています。感染時の異常行動として次のような例を挙げています。▽突然立ち上がって部屋から出ようとする▽興奮して窓を開けベランダ