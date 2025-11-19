◆第４２回マイルチャンピオンシップ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１９日、栗東トレセン史上９頭目の同一年の国内マイルＧ１春秋連覇を目指すジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）に騎乗する川田将雅騎手が、会見で意気込みを語った。―前走の富士Ｓは２着でした。川田騎手「調整過程もレースも予定通りで、内容としては予定通りの走りで、結果だけ