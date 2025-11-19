◆大相撲九州場所１１日目（１９日・福岡国際センター）連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、小結・隆の勝（常盤山）に引き落とされ、２連敗を喫した。過去４勝２敗の相手に、右のど輪にのけぞり、足が流れて、前に落ちた。大の里は横綱になって、初の連敗。２敗の横綱・豊昇龍（立浪）が勝ち、１敗の新関脇・安青錦（安治川）が敗れ、３人が首位に並んだ。前日の敗北を引きずってしまった。前日は、東前頭５枚目・義ノ富