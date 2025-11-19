歌手のＤＡＩＧＯが１９日、都内でアニメ映画「きかんしゃトーマスサンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行」（キャンベル・ブライヤー監督、１２月１２日公開）の完成披露上映会に出席した。クリスマスプレゼントを届けるために奮闘するトーマスらの姿を描いた物語。「トーマス」シリーズで９年ぶりに声優を務めたＤＡＩＧＯは「正直、僕にとってはクリスマスプレゼントというくらいうれしかったです」とかみ締めた。９年