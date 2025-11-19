◆大相撲九州場所１１日目（１９日・福岡国際センター）連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、小結・隆の勝（常盤山）に敗れ、２敗目を喫した。過去４勝２敗の相手に敗戦となった。前日の敗北を引きずってしまった。前日は、東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）戦で立ち合いに押し込まれると、引いてしまい、一気に押し出された。悪癖のまともな引き技が今場所初めて出てしまった。「また明日集中して頑張ります」と繰り返