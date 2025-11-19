◇大相撲九州場所11日目（2025年11月19日福岡国際センター）2場所連続優勝を狙う横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は、結びの一番で東小結の隆の勝（31＝常盤山部屋）に引き落としで敗れ連敗。横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）、安青錦（21＝安治川部屋）とともに3力士が2敗で並び、優勝争いが混沌としてきた。今年春場所の新入幕から4場所連続して11勝を挙げ、この九州場所の成績と内容次第で大関昇進もあり得る新関脇・安青