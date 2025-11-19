木曜日は広い範囲で晴れて、空気が乾燥しそうです。朝は西日本や東日本で水曜日と同じくらい冷え込む所が多くなりますが、最高気温は水曜日より高い所が多くなるでしょう。木曜日は西日本から東日本で広く晴れて、空気が乾燥しそうです。火の取り扱いにご注意ください。午前中は九州北部や関東南部で雲が広がる所がありますが、午後は日差しが出てくる見込みです。北日本は太平洋側や東北南部で日差しがありそうです。一方で、北日