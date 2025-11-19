西アフリカのナイジェリアで、武装グループが学校を襲撃し、女子生徒25人が拉致されました。【映像】襲撃された学校の様子ナイジェリア北西部のケビ州で17日早朝、公立の寄宿制の学校にライフルで武装したグループが侵入し、警察と銃撃戦になりました。ロイター通信などによりますと、武装グループは抵抗しようとした副校長1人を射殺し、女子生徒25人を拉致して逃走しました。生徒の多くは寄宿舎で就寝中だったとみられます。