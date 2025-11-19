政府が物価高対策で実施予定の電気・ガス補助金について、来年1月は3000円を上回る額とする方向で最終調整しています。経済対策の規模は20兆円を超える見通しです。政府関係者によりますと、物価高対策として行う電気・ガス料金の補助について、寒さが厳しく、使用量が増える1月は一般家庭で3000円を超える補助となるよう最終調整しています。政府は当初、来年1月から3月にかけて、今年夏と同程度のひと月1000円程度とする方向で検