川粼麻世さんが自身の公式ブログを更新。「魚ばかりの夜」と題し、友人たちとの男子会の様子を公開しました。11月18日夜に行われた集まりでは、スーパーで購入した寿司からスタートし、居酒屋さん、そして締めは寿司屋さんという「魚三昧」の宴となったようです。 【写真を見る】【 川粼麻世 】「魚ばかりの夜」を満喫スーパーの寿司からスタートし、居酒屋さん、寿司屋さんへと続く"魚三昧"男子会を開催川&#