スポーツの臨場感を手話でどう伝えるか。ろう者と一緒にそんな手話実況に取り組んでいるのが地方テレビ局「岡山放送」（岡山市）だ。「デフリンピック東京大会」では、手話実況の体験会も開いている。アナウンサーで同社の情報アクセシビリティ推進部部長も務める篠田吉央さんは「音のない世界で情報を伝える実況は『伝える』ことを突き詰めること。日々新しい気づきにあふれている」と語る。（デジタル編集部・反保真優）手話実