■大相撲九州場所11日目（19日、福岡国際センター）横綱・大の里（25、二所ノ関）は結びの一番で小結・隆の勝（31、常盤山）に引き落としで敗れ、横綱昇進3場所目で初の連敗を喫した。優勝争いは9勝2敗で大の里、横綱・豊昇龍（26、立浪）、関脇・安青錦（21、安治川）の3人が並ぶ混戦の展開となった。立ち合い、隆の勝の右のど輪攻めをこらえ、前に出ようとしたが、大の里の踏み込んだ左足が滑ってバランスを崩し、引き落としに