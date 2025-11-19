中国国際航空は、東京/成田〜重慶線を12月1日から減便する。現在は1日1往復を運航しており、火・水・木曜の運航を取りやめる。減便期間は2026年3月28日まで。機材はボーイング737型機を使用して運航する。所要時間は東京/成田発が6時間5分、重慶発が4時間20分。予約客には、1回のみの変更もしくは払い戻しを無手数料で案内する。変更後のフライトは同一旅程もしくは東京/羽田・東京/成田発着国際線と中国国内線の接続便となる。同