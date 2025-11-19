ドジャースはキケ・ヘルナンデスと残留交渉を行うのだろうか(C)Getty ImagesドジャースからFAとなったキケ・ヘルナンデスが左肘の手術を受けたことを明かした。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』はこれに関して、「これは間違いなく、何らかの形で彼の2026年シーズンに影響を与えるだろう。現在のところ復帰の予定は未定だが、彼はすでに、2026年3月のWBCでプエルトリコ代表としてプレーする準備はしないことを認めている