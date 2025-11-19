高校生が不正アクセスで契約した通信回線が、犯罪グループに使われていたとみられています。逮捕された愛媛県の18歳の男子高校生は今年6月、楽天モバイルのシステムに他人のIDとパスワードでアクセスし、回線の契約をした疑いが持たれています。男子高校生は同じ手口で2000回以上契約を繰り返し、SNSを通じて1回線あたり1600円から5000円で販売していたとみられています。警察は、この男子高校生から買った通