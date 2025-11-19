楽天は１９日、吉納翼外野手（２３）が１８日に都内の病院で、左肩反復性肩関節脱臼に対する鏡視下バンカート修復術を受けたと発表した。試合復帰まで５か月を要する見込み。吉納は早大から２４年ドラフト５位で入団。９月２９日のオリックス戦で１軍デビューを果たしたものの、今季は２試合に出場して３打数無安打に終わっていた。来季は早大の一学年下であるドラフト２位の伊藤樹投手（２２）が入団。後輩とともに１軍での活