女優の吉岡里帆が１９日、東京・丸の内のＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」で、高さ１３メートルのモミの木に約６万５０００球のＬＥＤを使用したクリスマスツリーの点灯式に出席した。光り輝くビーズをあしらった白のドレスで登場。イルミネーションと合わせて「視界がキラキラします」と声を弾ませた。毎年、クリスマスには「すいているから」という理由で人間ドックに行っているが、今年は来年放送のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣