阪神・岡留英貴投手が１９日、兵庫・西宮市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸２０００万円から１００万ダウンの１９００万円でサインした（金額は推定）。今季は１軍で１０試合に登板し防御率１・９３。「ファームでしっかり準備はしたけど、１軍の中継ぎ陣に入り込めなかった。チャンスでしっかりと抑え切れてなかった。真っすぐの質、変化球の精度をもう１ランク、２ランク上がらないと、今の中継ぎ陣では食い込め