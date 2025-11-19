◆大相撲九州場所１１日目（１９日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、関脇・王鵬（大嶽）を寄り倒し、２敗を守った。過去４勝５敗と苦戦していた相手に、鋭い立ち合いで押し込み、右を差し、すくって勝ちきった。１敗の横綱・大の里（二所ノ関）、新関脇・安青錦（安治川）がともに敗れ、２敗で３人が並ぶ展開となった。６日目に西前頭２枚目・若元春（荒汐）の注文相撲に敗れたが、７日目以降は強さを発揮している